Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области послом гостеприимства стала Евгения Солоухина. Она займется развитием региональных туристических сообществ.

Евгения Солоухина является начальником отдела поддержки молодежных проектов и инициатив Центра молодежи «Полет», а также руководителем Волонтеров культуры Орловской области. В ближайший год посол гостеприимства вместе с коллегами из других регионов будет содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.

Евгения Солоухина работает в сфере культуры с 2011 года, у нее есть разработанные проекты, направленные на продвижение детских экскурсий на территории региона. Девушка считает, что культура и туризм – это две составляющих правильного развития региона и что культура Орловской области должна стать точкой притяжения гостей из всех регионов.

Отметим, что официальные представители главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» были выбраны в 75 регионах России.

«Мастера гостеприимства» – новый шаг моего творческого пути на платформе «Россия – страна возможностей». На протяжении трех лет я являюсь экспертом конкурса «Моя страна – моя Россия», а теперь с гордостью и ответственностью буду нести миссию Посла гостеприимства в моей родной Орловской области», - рассказала Евгений Солоухина.