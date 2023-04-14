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Глав четырех орловских сельских поселений, не разместивших в интернете сведения о реализации госпрограмм, привлекли к ответственности. Им назначили штрафы.

Нарушения были выявлены прокуратурой Кромского района. Так, на официальных сайтах органов местного самоуправления Большеколчевского, Стрелецкого, Кутафинского, Апальковского сельских поселений отсутствовали сведения о реализации государственных и муниципальных программ, а также другая обязательная информация о деятельности органов местного самоуправления.

- В связи с допущенными нарушениями прокуратурой в отношении глав администраций четырех сельских поселений вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

После их рассмотрения должностные лица получили штрафы.