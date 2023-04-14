В Орле закроют городской и детский парки на обработку от клещей Фото: Елена Зябкина

В Орле закроют городской и детский парки на обработку от клещей. Общественные места отдыха орловцы не смогут посетить в течение нескольких дней.

Обработка территорий зон отдыха специальными препаратами стартует с 17 апреля. – В эти дни вся территория парка будет подвержена усиленной химической обработке реактивами, представляющими серьезную опасность для здоровья и жизни человека, – заявили в администрации Городского парка культуры и отдыха.

Аналогичная ситуация затронет и находящийся рядом детский парк.

Так, горпарк будет закрыт на обработку с 17 по 21 апреля включительно, детский – с 17 по 19 апреля.