Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловской области рассчитали стоимость пасхального набора. Данные предоставил Орелстат.

Главный христианский праздник, православные люди отметят 16 апреля. Традиционными атрибутами застолья являются крашеные яйца, куличи и творожные пасхи, которые по традиции накануне Светлого Христового Воскресения принято освящать в церкви.

Так, по расчетам статистов, в среднем стоимость пасхального набора из кулича и десятка куриных яиц будет составлять около 314 рублей. Набор из творожной пасхи и яиц обойдется орловцам в 730 рублей.

Приготовление праздничного кулича дома будет стоить 223 рубля. Из расчета стоимости куриных яиц, сливочного масла, пшеничной муки, сахара и молока. Творожную пасху орловцы смогут приготовить за 665 рублей.