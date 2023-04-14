Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области пожилой мотоциклист попал в больницу после опрокидывания в кювет. ДТП произошло днем 13 апреля.

По данным региональной Госавтоинспекции, 62-летний водитель мотоцикла "Урал" ехал по автодороге М-2 «Крым - Клейменово–Башкатово» со стороны деревни Башкатово. В районе первого километра трассы мужчина съехал с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

- Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.