Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели два дома. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание в жилом деревянном доме в селе Девятино Дмитровского района произошло 13 апреля, около четырех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в жилом доме выгорело помещение на 18 квадратных метрах. На месте работали сотрудники 18-й ПСЧ Дмитровского район. Пострадавших в здании не оказалось.

Пожар в неэксплуатируемом доме на улице Горной в Орле случился 14 апреля, около часа ночи. На момент прибытия пожарных горела кровля, по оценкам спасателей огонь мог перекинуться на внутренние помещения дома. В результате пожара сгорела кровля дом, пожарными спасены внутренние помещения дома. Пострадавших пожарные не обнаружили.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидированы 44 возгорания, большая часть из которых приходилось на сухую траву и мусор.