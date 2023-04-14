В Орле 37-летний мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Железнодорожного района города Орла. Мужчина подозревается в покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона. В ходе первоначальных следственных действий мужчина признался, что 11 апреля 2023 у себя дома на улице Пушкина в Орле он выпивал со своими знакомыми, среди которых был 32-летний потерпевший. В ходе распития спиртного мужчины поругались, и подозреваемый орловец ударил знакомого кухонным ножом в область головы. Потерпевшему удалось выжить и выбежать из дома. Там ему оперативно оказали медицинскую помощь. - В настоящее время мужчина допрошен следователем, на месте происшествия он продемонстрировал механизм нанесения удара. Следствием запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства. Расследование уголовного дела продолжается.