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В Орле в детском игровом комплексе всплыли многочисленные нарушения после прокурорской проверки. Там был поврежден батут, нарушены правила пожарной безопасности, а также отсутствовали необходимые документы.

Данная игровая зона находится на улице Розы Люксембург. Детский комплекс проверили сотрудники прокуратуры вместе со специалистами Гостехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС. Как оказалось, срок действия сертификата соответствия на игровое оборудование истек еще в 2017 году. Кроме того, игровой комплекс функционировал без соответствующих документов на протяжении нескольких лет.

Также в этой игровой зоне стоял сильно поврежденный батут, из-за неисправности которого травмировался ребенок. Вдобавок к тому, специалисты выявили еще и нарушения противопожарных требований при эксплуатации игрового оборудования.

Как сообщает прокуратура Орловской области, директора организации, отвечающей за данную игровую зону, привлекли к дисциплинарной ответственности. Возбуждены дела по нескольким статьям КоАП РФ. Административные производства рассматривают контролирующие органы.