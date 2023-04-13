Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области студенты изготавливают маскировочные сети для участников СВО. Их плетут учащиеся Болховского педагогического колледжа.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Так, инициатором изготовления маскировочных сетей выступили представители отряда «Волонтеры Победы», которые откликнулись на просьбу о помощи волонтерского общественного движения «Золотые руки ангела».

Студенты, которые занимаются плетением маскировочных сетей, прошли мастер-класс в областном центре. Там им рассказали про особенности плетения и методики изготовления сетей размером 3х6 метров.

Стоит отметить, что станки для изготовления таких сетей смастерили также студенты Болховского педагогического колледжа.