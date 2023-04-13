Фото: диктант в библиотеке имени И.А. Бунина
Фото: Ирина КАБАНОВА
Орловцы напишут «Краеведческий диктант». Мероприятие состоится 15 апреля.
Проверить свои знания по истории родного края жителей региона приглашает Орловский краеведческий музей. Главной темой «Краеведческого диктанта» станет 80-летие освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.
По информации пресс-службы регионального правительства, такое мероприятие пройдет в Орловском краеведческом и военно-историческом музеях, Бунинке, а также в музеях и библиотеках районных центров.
Чтобы принять участие, нужно записаться на удобную площадку проведения диктанта. Подведут итоги и наградят победителей 20 мая, во время акции «Ночь музеев». Подробнее узнать о мероприятии можно на официальном сайте Орловского краеведческого музея или по телефону: +7 (4862) 47-13-91.
КОГДА? ГДЕ? 15 апреля, 11 Ул. Гостиная, 2 14+