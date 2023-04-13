Фото: Нина Соколова

Орловец, укравший электроинструмент и телевизор из чужого дома, попал под статью. Часть похищенных вещей он успел продать.

В чужое жилище наведался 38-летний житель Мценского района. Сначала он проник на веранду частного дома через разбитое окно, а входную дверь выбил. Из самого дома и рядом стоящего сарая мужчина вынес две дрели, углошлифовальную машину, портативную автомойку, бензопилу, телевизор и инвалидную коляску.

Воришку задержали сотрудники полиции. Дома у амчанина оперативники нашли те самые дрели и коляску. Часть краденого имущества он успел продать. На данный момент эти вещи разыскивают правоохранители.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.