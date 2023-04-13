Фото: Нина Соколова

За год жители Орловской области заключили почти 400 тысяч договоров со страховыми компаниями. Сумма страховых премий превысила два миллиарда рублей.

Такие данные приводит орловское отделение Банка России. Так, в прошлом году жители региона заключили более 390 тысяч договоров со страховыми компаниями. По ним орловцы внесли в общей сложности 2,2 миллиарда рублей. Плата за полисы добровольного страхования жизни, здоровья, имущества составила 1,3 миллиард рублей из этой суммы. Аналогичную сумму жители области получили в качестве страховых выплат.

Кроме того, с 1 апреля этого года страховщики должны предоставлять ключевой информационный документ до заключения договора. В нем содержится информация об основных условиях страхового продукта.

В ключевом информационном документе можно будет найти перечень страховых рисков, прочитать о событиях, не являющихся страховым случаем, узнать о порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора.