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В Орле пройдет фестиваль «Шредерский сад», приуроченный к 200-летию городского парка. Самая насыщенная программа придется на 1 мая.

Фестиваль, включающий в себя 15 мероприятий, будет проходить несколько дней. Культурная программа запланирована на 29, 30 апреля и 1 мая. Мероприятия пройдут в Орловском городском парке культуры и отдыха, а также возле Тургеневского бережка.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 1 мая состоится выставка декоративно-прикладного творчества «Лавка мастеров», анимационно-интерактивная программа для детей «Волшебный парк», театрализованные экскурсии, и губернаторский бал «Шредерский сад».

Поучаствовать в фестивале может любой желающий старше 6 лет. Для регистрации необходимо подать заявку на адрес электронной почты gor.park200@ya.ru до 20 апреля.

Соревноваться за звание лучшего конкурсанты будут в пяти номинациях. Они связаны с изобразительным и литературным творчеством, хореографическим искусством, вокальным исполнением и фотоискусством.