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В Орловской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали почти полсотни многоквартирных домов. По искам ведомства планируется откапиталить еще 11 зданий.

Такую информацию сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Так, после мер прокурорского реагирования в регионе в порядок привели около 50 многоквартирных домов. Также капитальный ремонт ожидает еще 11 жилых домов.

Кроме того, по требованию ведомства региональный фонд капремонта активизировал работу по взысканию задолженностей по взносам на сумму в 89 миллионов рублей.

В общей сложности с 2022 по 2023 год прокуроры внесли 164 акта реагирования по фактам выявленных нарушений законодательства в сфере капитального ремонта. К дисциплинарной ответственности привлекли 112 должностных лиц. Вопросы обеспечения законности в этой сфере остаются на прокурорском контроле.