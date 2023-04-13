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Андрей Клычков поручил до Пасхи убрать все кладбища Орловской области. Об этом глава региона сообщил на совещании с главами муниципальных образований.

Свое поручение губернатор адресовал региональному оператору «Зеленая роща», а также Департаменту ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

«Все работы по уборке кладбищ необходимо выполнить в полном объеме до наступления Пасхи. Люди приходят на кладбище к своим родным, и они должны это делать в комфортных условиях. К майским праздникам нужно также полностью привести в порядок воинские захоронения. Это наша с вами обязанность и никаких оговорок здесь быть не может. Взаимодействуете по всем этим вопросам, в том числе по весенней уборке улиц с «Зеленой рощей» и Департаментом ЖКХ. Наводите порядок», - обратился к главам муниципальных образований Андрей Клычков.

В Орле, Мценске и Ливнах уборка кладбищ идет полным ходом. Так, в Мценске порядок навели на кладбищах по улице Болховской и по улице Комсомольской. А с территорий городских кладбищ в Ливнах вывезено более 270 тонн мусора.