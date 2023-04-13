Фото: скриншот из видео администрации Орла

В Орле вернувшийся с СВО доброволец пожертвовал 150 тысяч рублей военнослужащим. Сумму мужчина получил в качестве боевых выплат.

В октябре 2022 года Юрий Михайлович отправился добровольцем на СВО. Там он пробыл три месяца, после чего по состоянию здоровья и по достижении предельного возраста службы вернулся домой.

Вчера мужчина пришел в администрацию Орла и перевел на счет фонда «Благо Дари» 150 тысяч рублей из заработанных им боевых выплат. За эту сумму можно приобрести 50 летних форм, прибор ночного видения или 33 пары тактических ботинок.

- Десятки тысяч горожан ежедневно поддерживают наших бойцов. Они приносят продукты питания на ярмарки, плетут масксети, пишут письма солдатам, переводят деньги. Это наш долг — сколотить надежный тыл!, - отметили в пресс-службе городской администрации.