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Орловская прокуратура помогла жителям многоквартирного дома добиться ремонта лестницы. Управляющая компания не принимала меры по ее восстановлению.

В прокуратуру Заводского района обратились жильцы дома № 14 по улице Латышских Стрелков. Уличная лестница при подъеме к некоторым подъездам разрушилась. Это значительно затруднило подъем и спуск людей, в особенности пожилых жильцов.

Управляющая компания не провела все необходимые работы по восстановлению лестницы, чем нарушила требования федерального законодательства.

- В суд направлено исковое заявление о понуждении ЖЭУ №2 к совершению действий. Требования прокурора удовлетворены, на управляющую организацию возложена обязанность разработать проект по восстановлению уличного лестничного марша, а также провести его капитальный ремонт, - рассказали в прокуратуре Орловской области.