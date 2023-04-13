Фото: Елена Зябкина

В Орловской области высадили 35 тысяч сеянцев хвойных деревьев. Новые растения появились в Урицком районе.

В этом году в регионе планируется увеличить площадь лесовосстановления до 82 гектаров в рамках программы «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экология». Саженцы сосны и дуба будут радовать глаз жителей Урицкого, Кромского, Глазуновского, Дмитровского и Мценского районов. Об этом сообщает телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».

Отмечается, что на увеличение площади лесовосстановления на Орловщине в 2023 году будет направлено 3,2 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Экология».

В 2022 году автономные учреждения посадили лес на 74 гектарах. В экологических акциях по посадке деревьев приняло участие более 10 тысяч человек. Они высадили более 80 тысяч деревьев.