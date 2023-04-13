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В Орловской области 126 семей в 2023 году направили материнский капитал на образование детей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Всего в первом квартале этого года Социальный фонд РФ одобрил 68,7 тысяч заявлений на распоряжение средствами материнского капитала на оплату образования детей. На оплату этих услуг было перечислено около 2,1 миллиардов рублей.

Использовать материнский капитал на обучение детей в Орловской области решили 5 % семей.

Как отмечают в Социальном фонде, распорядиться средствами материнского капитала на детский сад, обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат. Потратить деньги на программы основного и дополнительного образования родители смогут только после достижения ребенком трехлетнего возраста. И в том и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье. При этом, на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.