Сервис «Гарантия Плюс» от «Ростелекома» выбрали более девяти тысяч орловцев

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Две трети из них — новые абоненты провайдера. Пик подключений зафиксирован в ноябре-декабре: за эти месяцы услугу приобрели почти 80% новых абонентов.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы заботимся о своих клиентах, поэтому сознательно принимаем на себя дополнительные обязательства. С услугой "Гарантия Плюс" абоненты получают расширенную страховку на всё наше оборудование. В случае поломки, произошедшей не по вине клиента, мы бесплатно заменим устройство на новое. Сервис поможет при любых нештатных ситуациях, будь то перепады напряжения в электросети или маленькие бытовые катастрофы».

Ольга Зайцева, клиент «Ростелекома» в Орле:

«Я недавно стала абонентом "Ростелекома" — подключила стандартный пакет услуг “интернет + ТВ”. При рассмотрении заявки оператор предложил мне воспользоваться опцией “Гарантия плюс” для роутера и ТВ-приставки. Решила подстраховаться: моя собака иногда грызет провода, и неприятный опыт с разбитым радиоприемником у меня тоже был. Теперь не переживаю за оборудование, ведь по гарантии его заменят бесплатно».

Сервис «Гарантия плюс» действует для устройств, которые клиент приобретает или берет в аренду у «Ростелекома». Гарантийные и постгарантийные обязательства компании распространяются на роутеры, маршрутизаторы, модемы, телевизионные приставки, PLC-адаптеры, цифровые абонентские станции (АТС), терминалы, камеры видеонаблюдения.

Узнать подробнее о сервисе «Гарантия Плюс» и подключить его можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 1000 800.

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