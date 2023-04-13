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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:27

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой под Орлом

ДТП произошло днем 12 апреля
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой под Орлом. ДТП произошло днем 12 апреля.

По данным региональной Госавтоинспекции, 51-летний водитель автомобиля "Ваз 21093" в районе 21 километра автодороги «Орел - Брянск – Смоленск» при выезде с прилегающей территории столкнулся с мотоциклом "Авантис" под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы.