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НовостиСпорт13 апреля 2023 9:05

ФК «Орел» сыграет первый домашний матч сезона на новом поле

Игра запланирована на 6 мая
Елена Зябкина
ФК «Орел» сыграет первый домашний матч сезона на новом поле

ФК «Орел» сыграет первый домашний матч сезона на новом поле

Фото: Елена Зябкина

ФК «Орел» сыграет первый домашний матч сезона на новом поле. Игра запланирована на 6 мая.

Как сообщают в пресс-службе Департамента физической культуры и спорта, в настоящее время на стадионе имени Ленина идут работы по замене покрытия главного футбольного поля. Орловских футболистов будет ждать новейшее покрытие – такое же смонтировано на обновленном ливенском футбольном поле.

Напомним, что на территории стадиона строится крытый манеж. Его открытие состоится осенью этого года.

– В манеже круглый год будут учиться и тренироваться юные футболисты, а обновленные открытые поля стадиона позволят проводить соревнования самого высокого уровня, – поделились в департаменте.