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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:23

Рязанские десантники, участвующие в СВО, поблагодарили орловцев за помощь

Встреча губернатора с участником спецоперациии прошла в областной администрации
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Рязанские десантники, участвующие в СВО, поблагодарили всех неравнодушных орловцев за помощь. Встреча губернатора с участником спецоперациии прошла в областной администрации.

Благодарность жителям Орловщины от лица десантников передал кавалер Ордена Мужества, медалей «За Отвагу» и Суворова Денис Орлов. От командования и личного состава Рязанского полка ВДВ Денис Орлов вручил главе региона Благодарственное письмо за активное участие и всестороннюю помощь российским военнослужащим, выполняющим задачи СВО.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ходе встречи также обсуждались вопросы социальной поддержки семей военнослужащих и доставки гуманитарных грузов в зону СВО.