Стала известна стоимость проезда в ночных автобусных маршрутах Орла Фото: Елена Зябкина

Стала известна стоимость проезда в ночных автобусных маршрутах Орла. Тариф устанавливается перевозчиками самостоятельно.

Губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях сообщил о том, что с этой недели в Орле начали работать два ночных автобусных маршрута.

При этом городские ночные маршруты подстроили под самые популярные ночные поезда.

Так, маршрут № 1Н следует через мост Дружбы и отправляется от санатория «Лесной» в 22:10, 00:06, из 909 квартала – в 23:02 и 0:58. Автобус по пути в 909 квартал заезжает на железнодорожный вокзал в 22:30 и 0:26, по пути на санаторий «Лесной» – в 23:32 и 01:28. Время приезда автобуса подстроено к приходу поездов «Анапа – Москва» в 23:22, «Москва – Белгород» в 00:54 и «Москва - Белгород» в 01:32.

Маршрут № 2Н следует через улицу 1-ю Посадскую, улицу Октябрьскую, улицу Герцена. Отправление от санатория «Лесной» – в 23:32 и 01:37, от улицы Емлютина – в 00:28 и 02:33. Автобус по пути на улице Емлютина заезжает на железнодорожный вокзал в 23:52 и 01:57, по пути на санаторий «Лесной» – в 01:03 и 03:08. Время приезда подстроено к приходу поездов «Курск – Москва» в 23:45, «Москва – Белгород» в 00:54 и «Белгород – Москва» в 02:19.

Отмечается, что на железнодорожном вокзале посадка пассажиров осуществляется с правой стороны от выхода. Далее по маршруту перевозки остановка с посадкой и высадкой пассажиров производится в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту следования.

На каждом из маршрутов предусмотрено по одному автобусу большой вместимости. На проезд в ночном общественном транспорте орловцы должны будут потратить 80 рублей.

– Инициативу внедрения ночных маршрутов мы протестируем, получим отклик и дальше будем решать, как ее усовершенствовать для удобства орловцев, – сказал Андрей Клычков.