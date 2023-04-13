Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Комсомольской иномарка сбила 21-летнего мотоциклиста. В результате ДТП парень попал в больницу.

Авария произошла вечером 12 апреля. По данным региональной Госавтоинспекции, 31-летняя водитель автомобиля "Шевроле Кобальт" ехала по улице Комсомольской со стороны улицы 1-я Посадской в направлении улицы Красина. В районе дома №53 по улице Комсомольской автоледи столкнулась с мотоциклом "Сузуки" под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, в результате пять человек получили телесные повреждения.