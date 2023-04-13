Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле вновь загорелась территория аэропорта «Южный». Пожар охватил площадь в четыре гектара.

12 апреля очевидцы зафиксировано загорание сухой травы в районе бывшего аэропорта в городе Орле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Огонь пришлось ликвидировать сразу двум отделениям пожарно-спасательной части. При этом загорания сухой травы фиксировались постоянно в течение суток, даже глубокой ночью.

Напомним, на территории аэропорта «Южный» в этом году уже случался пожар. Сотрудники МЧС тушили возгорание, произошедшее вечером 6 апреля, несколько часов. Тогда огонь охватил около 10 гектаров сухой травы.

Накануне на территории региона подтвердилось семь термических точек в Малоархангельском, Кромском, Троснянском, Залегощенском, Болховском и Свердловском районах, как горение сухой травы на общей площади около 15 гектаров.

За пошедшие сутки в Орловской области ликвидировали 107 возгораний, большая часть из которых – это горение мусора и сухой травы.