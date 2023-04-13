Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области почтили память основоположника мировой космонавтики Юрия Кондратюка. Мероприятие прошло 12 апреля на Кривцовском мемориале.

На мероприятии, посвященном памяти погибшего на болховской земле советского ученого, присутствовали представители трудовых коллективов предприятий и организаций, главы сельских поселений и юные жители Болховского района.

«Мы отдаем дань глубокого уважения одному их достойнейших сынов нашего Отечества, герою, который за свою короткую, но яркую и полную свершений жизнь успел сделать так много для родной страны и остался верен ей до последнего вздоха. Мы никогда не должны забывать, какой ценой оплачена наша свобода и мирная жизнь», - отметил в своем выступлении глава района Николай Чиняков.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, присутствующие вспомнили боевой путь Юрия Кондратюка, прочитали стихи, а затем почтили память павших защитников минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Напомним, Юрий Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Она получила название «трассы Кондратюка». Погиб 23 февраля 1942 года на болховской земле. Его подвиг был увековечен в граните на месте гибели.