Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в течение часа сгорело два дома. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, о возгорании в жилом доме в деревне Лукьяново Мценского района пожарным стало известно в 13:17.

В результате пожара дом выгорел на 48 квадратных метрах, пожарными спасены две хозяйственные постройки, расположенные рядом. Пострадавших в здании не найдено.

После, в 13:39 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Безодное Ливенского района. На момент прибытия пожарных горела кровля нежилого дома открытым пламенем, при этом огонь мог перекинуться на рядом стоящий жилой дом и хозпостройки.

В результате пожара выгорел нежилой дом и пристроенные к нему хозпостройки. Пожарные Ливенского района смогли спасти рядом стоящий жилой дом и хозпостройки. В тушении также принимали участие добровольцы. Пострадавших в помещениях обнаружено не было.