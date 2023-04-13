Из Орла в зону СВО отправили пасхальные куличи

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Из Орла в зону СВО отправили куличи к празднику Светлой Пасхи. Праздничный хлеб освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Очередная партия гуманитарного груза отправилась в зону проведения СВО 12 апреля. В состав посылки вошли продукты питания, предметы первой необходимости, бытовая химия, батарейки, электрогенераторы, автомобильная резина. Это те наборы расходных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования военной техники, а также для организации быта личного состава подразделений.

Сбор помощи проходил на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Сюда были доставлены все комплекты гумпомощи, которые загрузили в грузовики для дальнейшего следования в воинские подразделения.

- Груз движется в зону специальной военной операции. В комплектах необходимое для военных. Помимо этого, к празднику Светлой Пасхи нашим бойцам привезут куличи, которые освятил Митрополит Орловский и Болховский Тихон, - рассказал директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Павел Меркулов.