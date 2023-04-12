Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле убрали территорию Заводского района. Теперь в трех скверах и на улице 1-й Посадской стало чище.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сотрудники теруправления по Заводскому району навели порядок около жилых домов на улице 1-й Посадской – убрали мусор, прошлогоднюю листву и ветки, побелили деревья.

В сквере имени генерала Ермолова убрались студенты ОГУ имени Тургенева. В сквере Комсомольцев побелили более 500 деревьев.

Накануне студенты и коллектив Техникума путей сообщения имени Лапочкина в рамках весенней уборки облагородили сквер Танкистов-фрунзенцов, который находится возле здания учебного заведения.