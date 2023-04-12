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Двое орловцев попали под статью, после того как потратили деньги с карты знакомого. Они расплачивались ей в магазинах без ведома владельца.

В отдел полиции Болховского района обратился 61-летний местный житель после того, как увидел несанкционированные списания разных сумм со своего счета. Правоохранители стали разбираться в случившемся.

Оперативники просмотрели записи с камер, которые висели в тех торговых точках, где совершались покупки по этой карте. Так они вышли на след похитителей. Было установлено, что деньги с чужой банковской карты потратили 30-летний и 49-летний мужчины. Как оказалось, вместе с хозяином платежного средства они распивали алкоголь. Тогда они и умыкнули его банковскую карту.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении двух жителей Болхова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.