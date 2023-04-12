Фото: Нина Соколова

Орловцев приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Добрый огород». Проект направлен на развитие аграрной деятельности.

Конкурс социальных агроволонтерских проектов «Добрый огород» проводится при поддержке членов Общественной палаты.

По информации пресс-службы областного правительства, сам проект направлен на укрепление местных сообществ пуеём вовлечения жителей региона в агроволонтерскую деятельность, развитие аграрной самозанятости, садоводства и огородничества, аграрной благотворительности местных предпринимателей, поддержку социально незащищенных садоводов и огородников, а также получение молодыми людьми профориентационных навыков.

Заявки на участие будут принимать до 15 апреля. Победители конкурса получат микрогранты на приобретение инвентаря, семян, саженцев, рассады.С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Общественной палаты РФ.