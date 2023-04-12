Фото: соцсети Юрия Парахина

В Орле появится десять километров велодорожек. Около 50 километров находятся в разработке.

Такой информацией в соцсетях поделился мэр Орла Юрий Парахин.

Глава города сообщил, что на сегодняшний момент уже создано порядка десяти километров велодорожек, в этом году запланировано появление еще десяти километров.

– Когда мы благоустраивали парк Победы, то озвучивали идею связать весь город велодорожками. С тех пор все объекты, которые мы делаем в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проектируются с инфраструктурой для двухколесного транспорта, – отметил Юрий Парахин.

Кроме того, мэр Орла предложил жителям города высказать свое мнение по поводу мест для создания парковок велосипедов и маршрутов велодорожек.