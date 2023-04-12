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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:00

На Орловщину надвигаются дожди с сильным ветром

В ближайшие сутки в регионе ухудшится погода
Ирина КАБАНОВА
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловскую область придут дожди с сильным ветром. В ближайшие сутки в регионе ухудшится погода.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 12 апреля по 21 час 13 апреля на территории области будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 12-17°.

В связи с непогодой ГУ МЧС России по Орловской области рекомендует орловцам соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями и быть осторожными, обходя оборванные провода. В случае происшествия жители региона могут обратиться в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.