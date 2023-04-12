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Орловец предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью. Он пырнул своего приятеля ножом.

Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, в один из вечеров сентября 2022 года между обвиняемым мужчиной и его 53-летним знакомым во дворе дома на улице Дружбы Народов в городе Ливны произошла ссора. Оба были нетрезвы, и в результате конфликта мужчина нанес товарищу удар разделочным ножом в живот. Ранение повлекло за собой тяжкий вред здоровью потерпевшего мужчины.

– В настоящее время следственные и процессуальные действия по уголовному делу завершены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.