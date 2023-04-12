Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области
Сергей Блинов стал прокурором Малоархангельского района. Накануне его представили коллегам.
Сергей Блинов родился в 1981 году, имеет высшее юридическое образование.
Мужчина трудится в органах прокуратуры в течение 19 лет, работал на различных прокурорских должностях в органах прокуратуры.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в течение пяти лет Сергей Блинов занимал должность прокурора Северного района Орла, семь лет состоял в должности старшего помощника прокурора области по правовому обеспечению и взаимодействию с законодательными и исполнительными органами власти области и органами местного самоуправления.