Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Сергей Блинов стал прокурором Малоархангельского района. Накануне его представили коллегам.

Сергей Блинов родился в 1981 году, имеет высшее юридическое образование.

Мужчина трудится в органах прокуратуры в течение 19 лет, работал на различных прокурорских должностях в органах прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в течение пяти лет Сергей Блинов занимал должность прокурора Северного района Орла, семь лет состоял в должности старшего помощника прокурора области по правовому обеспечению и взаимодействию с законодательными и исполнительными органами власти области и органами местного самоуправления.