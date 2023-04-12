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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:43

Сергей Блинов стал прокурором Малоархангельского района

Накануне его представили коллегам
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Сергей Блинов стал прокурором Малоархангельского района. Накануне его представили коллегам.

Сергей Блинов родился в 1981 году, имеет высшее юридическое образование.

Мужчина трудится в органах прокуратуры в течение 19 лет, работал на различных прокурорских должностях в органах прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в течение пяти лет Сергей Блинов занимал должность прокурора Северного района Орла, семь лет состоял в должности старшего помощника прокурора области по правовому обеспечению и взаимодействию с законодательными и исполнительными органами власти области и органами местного самоуправления.