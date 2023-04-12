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НовостиОбщество12 апреля 2023 10:59

В Орле названы победители областного фестиваля «Студенческая весна»

За звание лучших боролись около двухсот коллективов
Елена Зябкина
Фото: ЦМ "Полет"

Фото: ЦМ "Полет"

В Орле названы победители областного фестиваля «Студенческая весна». За звание лучших боролись около двухсот коллективов.

Темой мероприятия стало 80-летие освобождения города Орла от фашистских захватчиков. В фестивале принимали участие студенты и аспиранты вузов областной столицы.

При этом, отбор проходили около двух тысяч человек. Рассматривалось порядка 200 заявок.

В итоге, обладателем Гран-при стал Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова, лауреатом первой степени – Академия ФСО России. Лауреаты второй степени: Орловский государственный университет имени Тургенева и Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. Лауреатом третьей степени стал Орловский государственный аграрный университет Парахина.