Фото: ЦМ "Полет"

В Орле названы победители областного фестиваля «Студенческая весна». За звание лучших боролись около двухсот коллективов.

Темой мероприятия стало 80-летие освобождения города Орла от фашистских захватчиков. В фестивале принимали участие студенты и аспиранты вузов областной столицы.

При этом, отбор проходили около двух тысяч человек. Рассматривалось порядка 200 заявок.

В итоге, обладателем Гран-при стал Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова, лауреатом первой степени – Академия ФСО России. Лауреаты второй степени: Орловский государственный университет имени Тургенева и Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. Лауреатом третьей степени стал Орловский государственный аграрный университет Парахина.