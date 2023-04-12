Фото: соцсети Владимира Круглого

Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о личной встрече с Юрием Гагариным. Сенатор также поздравил орловцев с Днем космонавтики.

Сенатор поделился в соцсетях детскими воспоминаниями о впечатлениях о первом полете человека в космос, который состоялся 62 года назад. Владимир Круглый отметил, несмотря на то, что тогда был еще ребенком, он помнит ощущение счастья и гордости за советского гражданина, отправившегося покорять земную орбиту.

– В июне 1967 года мы с братом были в пионерском лагере "Артек" в дружине Морская. В один из дней, к нам в отряд пришел Гагарин. Это была встреча в довольно узком кругу, в небольшом зале, нас было человек 30. Юрий Алексеевич был в спортивном костюме, видимо шел с пляжа, был загорелым и вначале, мне показалось, что он не был похож на свои фотографии. Но когда он улыбнулся, нас всех охватил неописуемый восторг, и мы громкими криками приветствовали Героя. Хорошо помню, что Юрий Алексеевич спросил, как нам отдыхается, и очень удивился, что мы ответили - плохо, – поделился сенатор.

Гагарин рассказал детям о своей работе испытателем, новых, реактивных самолетах и о том, как сложно создавать современные машины. Встреча, по словам Владимира Круглого, продолжалась больше часа.