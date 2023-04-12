Фото: Центр развития карьеры Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС

Космонавт-испытатель Сергей Ревин встретился с орловскими студентами. Он рассказал присутствующим о своем профессиональном пути.

О встрече космонавта, Героя России Сергея Ревина со студентами и общественниками рассказали в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС, где она и прошла. Присутствующим космонавт- испытатель рассказал о своем пути к первому полету в космос и выбранной им профессии.

Сам Сергей Ревин имеет орловские корни: отец космонавта – уроженец Ливенского района. Мечта стать космонавтом появилась у него еще в юности. Намеченные планы удалось осуществить. В 1996 году он прошел профессиональный отбор, а затем готовился к полету целых 15 лет. Он состоялся в 2012 году и длился 125 суток.

Сам Сергей Ревин отмечает, что для космонавта важно быть физически здоровым, иметь выдержку и силу духа. При совпадении всех этих условий и большого желания стать космонавтом мечта полета в космос вполне осуществима.