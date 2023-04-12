В Орле на улице Ленина установили новую камеру фотовидеофиксации
Фото: Елена Зябкина
В Орле на улице Ленина установили новую камеру фотовидеофиксации. Оборудование будет фиксировать нарушения правил дорожного движения.
Комплекс фотовидеофиксации «СКАТ» ввели в эксплуатацию на улице Ленина, 43. Об этом сообщили в КУ ОО «Орелтранссигнал».
Оборудование установлено в соответствии с требованиями завода-изготовителя на рубеже контроля. Комплекс настроен на фиксацию нарушений проезда под запрещающий знак 3.1 «Въезд запрещен». Он направлен в сторону проезда вдоль здания Администрации Орловской области по адресу площадь Ленина, 1.