В Орле на улице Ленина установили новую камеру фотовидеофиксации Фото: Елена Зябкина

В Орле на улице Ленина установили новую камеру фотовидеофиксации. Оборудование будет фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Комплекс фотовидеофиксации «СКАТ» ввели в эксплуатацию на улице Ленина, 43. Об этом сообщили в КУ ОО «Орелтранссигнал».

Оборудование установлено в соответствии с требованиями завода-изготовителя на рубеже контроля. Комплекс настроен на фиксацию нарушений проезда под запрещающий знак 3.1 «Въезд запрещен». Он направлен в сторону проезда вдоль здания Администрации Орловской области по адресу площадь Ленина, 1.