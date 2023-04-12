Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные спасли дом от огня. Рядом стоящей хозпостройке повезло меньше.

Сообщение о возгорании деревянной хозпостройки в деревне Брыково Ливенского района пожарные приняли 11 апреля в 22:39. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия спасателей хозяйственная постройка горела по всей площади. Помимо этого, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Помочь потушить здание пожарным вызвался доброволец.

В итоге, жилой дом от огня спасли. Пострадавших в здании не оказалось. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки ликвидировали 125 возгораний, большая часть которых приходилась на сухую траву и мусор.