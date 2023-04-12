Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с силовиками охрану общественного порядка на майских праздниках. Совещание состоялось сегодня в областной администрации.

Участниками мероприятия стали руководители силовых структур и правоохранительных органов и главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин. Об этм сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе совещания Андрей Клычков обсудил с силовым блоком региона готовность сил и средств правоохранительных органов региона к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории области в период проведения майских праздников.

Руководители ведомств доложили главе региона об оперативной обстановке.