Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с силовиками охрану общественного порядка на майских праздниках. Совещание состоялось сегодня в областной администрации.
Участниками мероприятия стали руководители силовых структур и правоохранительных органов и главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин. Об этм сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе совещания Андрей Клычков обсудил с силовым блоком региона готовность сил и средств правоохранительных органов региона к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории области в период проведения майских праздников.
Руководители ведомств доложили главе региона об оперативной обстановке.