Фото: Сергей Лежнев

Орловская область отправит военным гуманитарную помощь. Посылку доставят под Лисичанск.

Информацию опубликовал в сцсетях советник губернатора Сергей Лежнев.

Так, жителями Троснянского района были закуплены необходимые военнослужащим вещи: генератор, рации, антенны, аккумулятор, наборы инструментов, топоры, цепи для бензопил, газовые баллоны, перчатки, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и многое другое.

Участникам СВО также будут доставлены специализированные приборы – артиллеристская буссоль и два артиллеристских квадранта. По словам советника губернатора, в ближайшие дни груз будет отправлен на линию фронта и передан солдатам из рук в руки под Лисичанск.

– Наши ребята находятся в сложных условиях, противостоят силам коллективного запада и очень нуждаются в нашей поддержке. Эти посылки – лучший и единственно правильный способ выразить им свою благодарность за самоотверженную борьбу и героическую службу, – обратился к орловцам Сергей Лежнев.