Фото: Ольга Супонева

В Орле перекроют движение через плотину ТЭЦ. Жителей города просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Пешеходное движение через плотину Орловской ТЭЦ закроется с 10 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла со ссылкой на филиал АО «Квадра» – «Орловская генерация».

Такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ и необходимостью дальнейшей безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения.

– Также убедительная просьба к владельцам гаражей – не парковать машины вблизи гидротехнического сооружения, – обратилась к жителям мэрия Орла.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Орловской ТЭЦ модернизируют теплофикационную установку. Работы завершатся в третьем квартале 2023 года. Ввод в эксплуатацию модифицированной установки позволит продолжить присоединение новых объектов инфраструктуры Орла к централизованной системе теплоснабжения.