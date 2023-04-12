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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве орловской супружеской пары. Душегуб проходит сразу по трем статьям.

Мужчину обвиняют в убийстве двух лиц, угоне и умышленном уничтожении чужого имущества.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года 55-летний обвиняемый орловец со своей знакомой и супружеской парой встретились около одного из земельных участков товарищества «Березовая роща».

Между ними возникла ссора из-за того, что у знакомой мужчины не было возможности вернуть долг супругам. В итоге, пара сообщила женщине, что намерена обратиться в полицию. После чего, орловец ударил обоих по голове. От этих травм супруги скончались.

– С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый поместил тела убитых в принадлежащий им автомобиль, переехал на нем в безлюдное место, где сжег автомобиль вместе с телами, а затем вернулся домой и выбросил мобильные телефоны убитых в реку, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Орловский областной суд.