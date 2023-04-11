Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели провели тренировку с юными жителями региона. Она прошла в Детском парке.

«Открытые тренировки с МЧС России» прошли по всей стране в рамках челленджа, посвященному Всемирному дню здоровья. В Орле такое мероприятие состоялось в Детском парке. О том, как оно прошло, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

С юными жителями региона встретился тренер орловской сборной команды МЧС по пожарно-спасательному спорту Дмитрий Сорочкин. Кандидат в мастера спорта провел зарядку-разминку. Под энергичную музыку ребята с удовольствием выполняли команды тренера.

Сам Дмитрий Сорочкин отметил, что для подрастающего поколения очень важно двигаться и держать своё тело в тонусе, от чего в целом и зависит здоровье ребят.