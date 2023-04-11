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НовостиОбщество11 апреля 2023 14:14

В Орле почтили память узников концлагерей

На мероприятии собрались представители нескольких поколений
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле почтили память узников концлагерей. На мероприятии собрались представители нескольких поколений.

11 апреля у памятника возле Братского кладбища жертв фашизма прошла траурная встреча, которая собрала школьников, студентов, горожан, представителей общественных организаций и предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

На мероприятии почтили память узников фашистских концентрационных лагерей гитлеровской Германии до начала и во время Второй мировой войны.

Братское кладбище находится у северо-восточной стены бывшего Орловского каторжного централа, между Октябрьской и Красноармейской улицами. На нем захоронено пять тысяч советских военнопленных и гражданских лиц, расстрелянных и умерших от истощения и болезней в период фашистской оккупации Орловщины.