Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Болхове отремонтируют шесть дорог в 2023 году. Ремонт затронет и центральную улицу города.

Один из объектов по улице Ленина в Болхове в ходе рабочей поездки посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он обсудил с местными жителями предстоящие работы.

До 29 июня на центральной улице города высадят 120 новых деревьев, установят новое освещение, заменят автобусные остановки и обустроят четыре пешеходных перехода.

«Дороги – одна из основных тем, которая волнует жителей. В этом году в районе будут отремонтированы 13 объектов инфраструктуры. Улица Ленина – это центр города, главная дорога, которой пользуется много людей, поэтому велика нагрузка на проезжую часть. Заменим асфальтовое покрытие, установим новые бордюры, освещение, сделаем карманы для остановок общественного транспорта», - отметил Андрей Клычков.

В 2023 году на ремонт дорог в Болховском районе из Дорожного фонда Орловской области было выделено 139 миллионов рублей. За прошедшие пять лет в районе отремонтировано около 60 километров муниципальных автодорог.