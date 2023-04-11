Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловцев, нарушающих правила пожарной безопасности, выследил беспилотник. В регионе прошел профилактический рейд.

Такое мероприятие провели сотрудники МЧС. Проверить, соблюдают ли жители частных домов и дачных участков правила пожарной безопасности, им помог беспилотный летательный аппарат.

С проверкой инспекторы пожарного надзора отправились в деревню Леженки Орловского муниципального округа. Так, с помощью беспилотника были обнаружены несколько очагов горения. Трава горела между домами, возле детской площадки, и вот-вот огонь мог перекинуться на деревья.

- На виновных были составлены административные протоколы. С жителями деревни и дачниками были проведены профилактические беседы, в ходе которых им разъяснили требования пожарной безопасности, которые касаются разведения огня, сжигания мусора на индивидуальных, садовых и огородных земельных участках, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.