Фото: пресс-служба администрации Орла

В орловском сквере Танкистов стало чище. На общественной территории побелили деревья и убрали листву.

Порядок в сквере Танкистов навели студенты Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова.

– Самая объемная и очень важная задача – побелить деревья, которые уже кронировали и спилили сухие ветки. Опавшую листву убирали осенью, но кое-где поработать граблями все же требовалось, – прокомментировали экологическое мероприятие в пресс-службе мэрии Орла.

Опиленные ветви вывезли сотрудники МУП «Зеленстрой». Они же восстанавливали водный баланс у свежевысаженных на клумбах сквера виол.